Из Сирии эвакуировали ещё 14 граждан Украины, в том числе 11 детей

В аэропорт "Киев" (Жуляны) прибыл рейс с 14 гражданами Украины, эвакуированными из лагеря в Сирии, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Они находились в лагере закрытого типа Аль-Холл на северо-востоке Сирии. Это крупнейшая группа украинцев, которую удалось вернуть домой за все время проведения эвакуационных операций из этой страны", - указывается в сообщении.

Отмечается, что среди эвакуированных три женщины и 11 детей.

На данный момент в Сирии остаются ещё 19 граждан Украины, которые ожидают эвакуации в лагере Родж.