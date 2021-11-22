События

12:17 22.11.2021

Из Сирии эвакуировали ещё 14 граждан Украины, в том числе 11 детей

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Из Сирии эвакуировали ещё 14 граждан Украины, в том числе 11 детей

В аэропорт "Киев" (Жуляны) прибыл рейс с 14 гражданами Украины, эвакуированными из лагеря в Сирии, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Они находились в лагере закрытого типа Аль-Холл на северо-востоке Сирии. Это крупнейшая группа украинцев, которую удалось вернуть домой за все время проведения эвакуационных операций из этой страны", - указывается в сообщении.

Отмечается, что среди эвакуированных три женщины и 11 детей.

На данный момент в Сирии остаются ещё 19 граждан Украины, которые ожидают эвакуации в лагере Родж.

Теги: #эвакуация #сирия
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Интерфакс-Украина
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