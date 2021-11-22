Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции с полуночи, один военный ранен

Российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток, 22 ноября, по состоянию на 11:00, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военному оказана медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Противник совершал обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.