События

12:13 22.11.2021

Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции с полуночи, один военный ранен

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Российские наемники трижды обстреляли украинские позиции с полуночи, один военный ранен

Российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток, 22 ноября, по состоянию на 11:00, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Военному оказана медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Противник совершал обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Теги: #оос #ситуация
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