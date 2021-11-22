Лукашенко предостерег Польшу от закрытия погранпереходов с Беларусью

Польской стороне стоит хорошо подумать, прежде чем закрывать транспортное сообщение с Беларусью, считает президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Вы, наверное, слышите, что раздаются постоянно угрозы со стороны этих диких политиков и руководителей Польши: границу закроем, "Кузницу" закроют - погранпереход железнодорожный. И так далее и тому подобное", - сказал Лукашенко в понедельник в Минске. Его цитирует госагентство "БелТА".

"Я в этом плане только могу сказать: закроют - пожалуйста. Если удобнее, закрывайте. Но надо прежде подумать, как они будут общаться с Россией, Китаем, вообще с Востоком. Поедут через Донбасс. А там ребята резкие. Они их быстро отстроят", - заявил президент.

При этом он подчеркнул, что Беларусь не желает противостояния на границе.

"Наша политика как была изначально по отношению к этому миграционному кризису, она такой и остается. Мы умышленно, специально никого через границу не перебрасываем. И это делать не будем. Люди идут туда. Почему идут - уже тысячу раз сказано. Поэтому надо в этом плане достучаться до поляков, до каждого поляка, и показать им, что мы не варвары, мы не хотим противостояния. Нам оно не нужно. Потому что мы понимаем: если мы тут палку перегнем, войны не избежать. А это будет катастрофой. Мы это прекрасно понимаем. Не хотим никакого обострения. Но этих бедолаг мы будем защищать настолько, насколько это возможно", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось ранее, польские власти на фоне пограничного миграционного кризиса уведомили Беларусь о приостановке с 21 ноября грузового сообщения в железнодорожном пункте пропуска "Кузница Белостокская" (с белорусской стороны - "Брузги").

В связи с этим Госпогранкомитет Беларуси "направил ответ с разъяснением текущей ситуации вблизи автодорожного пункта пропуска "Брузги", а также проинформировал о мерах, принимаемых для урегулирования ситуации, и отсутствии угрозы для сотрудников польских служб". Белорусская сторона также сообщила о готовности возобновить работу автодорожного пункта пропуска "Брузги".

Утром 9 ноября польская сторона остановила оформление лиц и транспортных средств, следующих через госграницу в автодорожном пункте пропуска "Кузница Белостокская". Белорусская сторона отмечала, что "объективных причин для принятия такого решения белорусская сторона не видит".

В течение нескольких недель на белорусско-польской границе находятся несколько тысяч мигрантов, которые намерены пересечь границу и попасть на территорию Евросоюза. Ранее мигранты принимали неоднократные попытки силового прорыва границы. Основное скопление мигрантов наблюдается вблизи КПП "Брузги"-"Кузница". Минск и Варшава обвиняют друг друга в создании миграционного кризиса.