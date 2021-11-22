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11:31 22.11.2021

Ривненская АЭС вывела четвертый блок в плановый ремонт

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Ривненская АЭС вывела четвертый блок в плановый ремонт

Ривненская атомная электростанция (АЭС) в 01:20 воскресенья отключила четвертый блок от энергосистемы страны для проведения планово-предупредительного ремонта (ППР), сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом"

По ее данным, средний ремонт блока рассчитан на 74 суток.

Таким образом, по состоянию на утро понедельника в работе находятся 13 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины: на блоке №2 Запорожской АЭС длятся 83 сутки среднего планового ремонта.

Завершение ППР и подключение ЗАЭС-2 планируется в начале декабря.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #ривненская_аэс #блок #ремонт
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