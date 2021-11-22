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10:16 22.11.2021

Полиция Киева опровергла сообщения о том, что спецназовцами на воскресной акции возле ОПУ руководил экс-командир "Беркута"

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Полиция Киева опровергла сообщения о том, что спецназовцами на воскресной акции возле ОПУ руководил экс-командир "Беркута"

Полиция Киева опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что правоохранителями во время акции по случаю годовщины Революции достоинства, которая прошла под Офисом президента 21 ноября, руководил бывший командир роты "Беркута" Руслан Цикалюк.

"Обращаем внимание на то, что указанное лицо уволено из полиции 16 сентября 2021 года. Соответственно, во время вчерашних мероприятий его не было среди правоохранителей, обеспечивших правопорядок и мирное проведение акции", - сообщает пресс-служба полиции столицы.

Также был обнародован приказ об увольнении Цикалюка из полиции, выданный 15 сентября 2021 года с подписью начальника полиции Киева Ивана Выговского.

Ранее в СМИ распространилось сообщение о том, что экс-командир автотранспортной роты полка "Беркут" Руслан Цикалюк руководил спецназом во время акции под Офисом президента. Сообщение обнародовала журналист Татьяна Безрук в соцсети Facebook, однако позже удалила публикацию и написала опровержение.

"Я не писала о том, что вчера полицейский Руслан Цикалюк руководил спецназовцами на улице Банковой. В посте говорилось о том, что на предыдущих (предыдущих – это бывших до вчерашней акции) акциях Цикалюк руководил полицейскими. Одна из таких акций была в январе этого года, мы лично виделись и говорили с Русланом Цикалюком", - написала Безрук.

Цикалюк до осени 2021 года занимал должность командира полка полиции особого назначения №1 ГУ Нацполиции в г. Киев.

В начале ноября 2021 года ГБР сообщило ему о подозрении в превышении служебных полномочий во время разгона протестующих на Майдане Независимости в Киеве 30 ноября 2013 года.

Теги: #беркут #полиция #опровержение
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