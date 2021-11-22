В Иране начались слушания по делу о сбитом самолете МАУ, но Украине так и не предоставили запрошенные документы

В Министерстве иностранных дел Украины приняли к сведению информацию о начале слушаний в военном суде Ирана дела о сбитом самолете Международных авиалиний Украины (рейс PS 752), первое заседание которого состоялось 21 ноября в Тегеране, однако отмечают, что Иран не ответил на запросы о международной правовой помощи в этом деле.

"Министерство иностранных дел Украины также благодарит приглашение посла Украины принять участие в этом заседании. Вместе с тем, на сегодняшний день, запросы о международной правовой помощи в уголовном производстве, направленные украинской стороной в компетентные органы Исламской Республики Иран, не выполнены в полном объеме, запрашиваемые документы и информация не предоставлены иранской стороной. В этой связи считаем нецелесообразным участие посла Украины в Исламской Республике Иран в формальном судебном заседании, где будет зачитан обвинительный акт", - говорится в заявлении МИД Украины.

В ведомстве призвали Иран выполнить свои обязательства по международному праву и предоставить запрашиваемую информацию украинским компетентным органам. "Наша цель остается неизменной – установление истины и привлечение виновных к ответственности", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, 8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами "Корпуса стражей Исламской революции" (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля 2020 года в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.

В феврале 2021 года СМИ опубликовали аудиозапись, на которой человек, которого источники опознают как министра иностранных дел Ирана Мохаммада Зарифа, обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что органы досудебного расследования и прокуратуры Украины исследуют аудиозапись.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, украинские прокуроры делают все возможное, чтобы установить объективную истину по делу, активно реализуя инструмент направления запросов о международной правовой помощи. В то же время, иранская же сторона так и не предоставила полных ответов на украинские запросы о международной правовой помощи, а последний из них вообще оставила без реагирования. Она уточнила, что уже состоялось три раунда официальных украино-иранских переговоров, однако спустя 4 месяца никакого ответа от компетентных органов Исламской Республики Иран так и не получено.