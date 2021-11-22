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08:52 22.11.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 257,5 млн - университет Джонса Хопкинса

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 257,5 млн - университет Джонса Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро понедельника возросло до 257 млн 558 тыс. 455, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 150 тыс. 762 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 47 млн 730 тыс. 591 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составляет 771 тыс. 118.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 510 тыс. 413. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 465 тыс. 622 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 млн 17 тыс. 276 заболевших, из них умерли 612 тыс. 659 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро понедельника 663,1. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 378 человек, в Индии - 333, Бразилии - 2 тыс. 854.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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