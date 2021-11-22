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08:16 22.11.2021

В Украине за сутки выявили 7 464 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 10 540 человек, 326 умерло – Минздрав

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В Украине за сутки выявили 7 464 новых случая заболевания Сovid-19, выздоровело 10 540 человек, 326 умерло – Минздрав

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 7 464 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 10 540 человек, 326 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 21 ноября в Украине: зафиксировано 7 464 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 579, медработников – 74); 99 826 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 29 382 человека, полностью иммунизированы – 70 444 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 501 человек; летальных исходов – 326; поправилось – 10 540 человек", - говорится в сообщении.

Днем ранее, 21 ноября зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 20 ноября сообщалось о 18 250 новых случаях заболевания СOVID-19, 19 ноября выявили 20 050 новых случаев заболевания СOVID-19, 18 ноября зафиксировано 20 591 новый случай заболевания СOVID-19, 17 ноября зафиксировано 18 668 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 ноября выявляли 16 308 новых случаев заболевания СOVID-19, а 15 ноября было 10 802 новых случая заболевания СOVID-19, 14 ноября сообщалось о 14 490 новых случаях заболевания СOVID-19, 13 ноября сообщалось о 23 572 новых случаях заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 340 407 человек; выздоровело – 2 773 490 человек; летальных исходов – 81 598.

С начала вакцинальной кампании привито 12 835 128 человек, из них получили одну дозу – 12 835 126 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 834 309 человек. В общей сложности проведено 22 669 435 прививок.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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