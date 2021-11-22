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07:10 22.11.2021

С начала суток на Донбассе сохраняется режим тишины

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С начала суток на Донбассе сохраняется режим тишины

С начала текущих суток понедельника, на Донбассе сохраняется режим тишины, за минувшие сутки российские наемники дважды открывали огонь по украинским позициям, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7.00, 22 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в понедельник.

За прошедшие сутки, 21 ноября, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий противника нет.

Теги: #оос #сводка
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