В Киеве и Львове с 22 ноября возобновляется очное обучение в школах

В понедельник, 22 ноября, возобновляется очное обучение в столичных школах, во Львове на очное обучение возвращаются ученики 5-11 классов.

Как сообщила пресс-служба мэра столицы, в Киеве наблюдается снижение количества госпитализаций и процента загруженности коек с кислородом в медучреждениях столицы.

"Учитывая динамику снижения количества госпитализаций и процента загруженности коек с кислородом в медучреждениях столицы, комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о возвращении за парты учеников всех классов столичных школ", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр столицы подчеркнул, что решение было принято, опираясь на рекомендации специалистов – медиков, вирусологов.

В свою очередь, городской голова Львова Андрей Садовой анонсировал с 22 ноября возобновление очного обучения в 5-11 классах.

По его словам, такое решение было принято после консультаций с медиками. Садовой подчеркнул, что "статистика детских заболеваний и госпитализаций пошла на убыль", но пока рано говорить, что Львов выходит из этой волны заболевания коронавирусом.