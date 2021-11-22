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05:33 22.11.2021

В Киеве и Львове с 22 ноября возобновляется очное обучение в школах

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В Киеве и Львове с 22 ноября возобновляется очное обучение в школах

В понедельник, 22 ноября, возобновляется очное обучение в столичных школах, во Львове на очное обучение возвращаются ученики 5-11 классов.

Как сообщила пресс-служба мэра столицы, в Киеве наблюдается снижение количества госпитализаций и процента загруженности коек с кислородом в медучреждениях столицы.

"Учитывая динамику снижения количества госпитализаций и процента загруженности коек с кислородом в медучреждениях столицы, комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о возвращении за парты учеников всех классов столичных школ", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр столицы подчеркнул, что решение было принято, опираясь на рекомендации специалистов – медиков, вирусологов.

В свою очередь, городской голова Львова Андрей Садовой анонсировал с 22 ноября возобновление очного обучения в 5-11 классах.

По его словам, такое решение было принято после консультаций с медиками. Садовой подчеркнул, что "статистика детских заболеваний и госпитализаций пошла на убыль", но пока рано говорить, что Львов выходит из этой волны заболевания коронавирусом.

Теги: #киев #школы #обучение #львов
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