События

00:36 22.11.2021

Президент Болгарии Радев добился переизбрания

1 мин читать
Президент Болгарии Радев добился переизбрания

Президент Болгарии Румен Радев легко добился переизбрания во втором туре выборов, сообщают европейские СМИ со ссылкой на экзит-поллы.

Так, опросы, проведённые на выходе с избирательных участков, показывают, что Радев получил от 63% до 65% голосов. Его соперник Анастас Герджиков получает от 31% до 33%.

Победа Радева, как отмечают СМИ, - хорошие новости для коалиции "Продолжаем перемены", которая ранее в ноябре победила на парламентских выборах и поддержала кандидатуру Радева.

В ходе предвыборной кампании Герджиков, как отмечается в сообщениях, обвинял соперника в чрезмерных симпатиях к России. Однако по словам аналитиков, Радев во время первого президентского срока показал, что такие обвинения голословны.

Как сообщалось, посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев был приглашен в МИД Украины 19 ноября в связи с высказываниями президента Болгарии. Последний назвал Крым российской территорией и заявил о неэффективности санкций против России.

Теги: #президент #болгария #переизбрание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:03 20.11.2021
Кулеба: Президент Болгарии своими опрометчивыми высказываниями нанес удар дружественным украинско-болгарским отношениям

Кулеба: Президент Болгарии своими опрометчивыми высказываниями нанес удар дружественным украинско-болгарским отношениям

16:35 20.11.2021
Делегация на Галифакском форуме ознакомит мировое сообщество с ситуацией в сфере безопасности в Украине

Делегация на Галифакском форуме ознакомит мировое сообщество с ситуацией в сфере безопасности в Украине

06:46 20.11.2021
Состояние здоровья Байдена позволяет ему выполнять обязанности президента США

Состояние здоровья Байдена позволяет ему выполнять обязанности президента США

21:00 19.11.2021
Президент и глава его Офиса не будут бегать по эфирам по указанию олигарха - Подоляк

Президент и глава его Офиса не будут бегать по эфирам по указанию олигарха - Подоляк

13:09 19.11.2021
В МИД Украины вызвали посла Болгарии в связи с высказываниями президента Радева о Крыме

В МИД Украины вызвали посла Болгарии в связи с высказываниями президента Радева о Крыме

20:58 18.11.2021
Группе военных в Болгарии предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России

Группе военных в Болгарии предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России

11:20 16.11.2021
Зеленского на посту президента готовы переизбрать 23% украинцев, 13% поддерживают Порошенко - опрос "Рейтинга"

Зеленского на посту президента готовы переизбрать 23% украинцев, 13% поддерживают Порошенко - опрос "Рейтинга"

20:44 12.11.2021
Макрон планирует в ближайшие дни обсудить с Путиным Беларусь и Украину

Макрон планирует в ближайшие дни обсудить с Путиным Беларусь и Украину

07:31 12.11.2021
Байден подписал закон, запрещающий применение в США оборудования Huawei и ZTE

Байден подписал закон, запрещающий применение в США оборудования Huawei и ZTE

12:35 11.11.2021
Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 21,8% поддержки, у Порошенко 14,5% - опрос "Рейтинга"

Зеленский лидирует в президентском рейтинге с 21,8% поддержки, у Порошенко 14,5% - опрос "Рейтинга"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Акция у Офиса президента прошла мирно

РФ готовится к нападению на Украину в январе-феврале – Буданов

Премьер Польши называет миграционный кризис на границе с Беларусью крупнейшей попыткой дестабилизировать Европу

Кличко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы: Я убежден, что мы преодолеем все вызовы и испытания. Мы победим!

Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы: Мы заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба: Украина и партнеры настаивают, что для Северного потока-2 не должно быть никаких исключений из европейского законодательства

Актриса Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни

Личный врач Саакашвили заявил, что для лечения экс-президента могут потребоваться психолог и психиатр

Акция у Офиса президента прошла мирно

Акция ко Дню достоинства и свободы на улице Банковой завершилась

Иран и Азербайджан подпишут Меморандум о взаимопонимании в области нефти, газа и разработки нефтяных месторождений на Каспии

У Офиса президента случилась небольшая потасовка участников акции ко Дню достоинства и свободы с правоохранителями

Польский премьер опасается волны нелегалов из Афганистана и Узбекистана

Правительство Франции предупреждает о молниеносном распространении новой волны COVID-19

В центре Киева проходят акции по случаю Дня достоинства и свободы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА