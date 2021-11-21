Кулеба: Украина и партнеры настаивают, что для Северного потока-2 не должно быть никаких исключений из европейского законодательства

Украина и партнеры настаивают, что Северный поток-2 должен быть подчинен духу и букве Третьего энергетического пакета ЕС, несмотря на усилия российских лоббистов и юристов создать исключение для газопровода, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина вместе с рядом стран ЕС и Еврокомиссией настаивает, что Северный поток-2 должен быть полностью подчинен не только духу, но и букве Третьего энергетического пакета ЕС. Мы работаем над тем, чтобы России не удалось превратить Северный поток-2 в северное оружие", – заявил он в эфире телеканала Украина 24 в воскресенье.

Министр подчеркнул, что одним из факторов давления, оказываемого Россией на ЕС на нескольких фронтах гибридной войны, является сертификация Северного потока-2.

"Северный поток 2 давно должен быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта и выиграли много времени для лучших условий по противостоянию с Россией", – отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что миграционный кризис, военная эскалация РФ вдоль границы и на временно оккупированных территориях, повышенные уровни пропаганды России в ЕС и действия России по парализации Нормандского формата и Минского процесса – это все "элементы одной и той же игры, направленной на увеличение давления на Евросоюз. Для уступок. Именно такую позицию Украина доносила партнерам, и они согласны с ней".

"Мы видим усилия юристов и лоббистов РФ, которые пытаются найти щели в европейском законодательстве и создать какие-то особые условия для Северного потока-2. Но мы настаиваем, что исключений быть не должно", - подчеркнул он.

Глава МИД Украины напомнил, что Киев предложил скидку на транзит российского газа, но для России Северный поток-2 является политическим, а не экономическим проектом.

"Северный поток 2 никогда не являлся экономическим проектом. Это проект безопасности с единственной целью – обойти Украину, убрать один из факторов сдерживания агрессии РФ", – подытожил он.

Министр напомнил, что украинская газотранспортная система была и остается самым безопасным и надежным путем транспортировки газа из России в ЕС.