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21:36 21.11.2021

Личный врач Саакашвили заявил, что для лечения экс-президента могут потребоваться психолог и психиатр

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Личный врач Саакашвили заявил, что для лечения экс-президента могут потребоваться психолог и психиатр

Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе считает, что в процессе лечения политика, возможно, потребуется помощь психолога и психиатра.

"Я считаю, что необходимо подключить психолога и психиатра", - сказал Кипшидзе журналистам после посещения Саакашвили в военном госпитале в Гори, куда он был ранее переведен из тюремной больницы.

Врач также не исключил необходимость подключения специалистов из-за рубежа для оценки состояния Саакашвили.

"Угрозы пока существуют, не могу сказать, что опасность миновала и все хорошо. Нужно наблюдать и смотреть, что и как будет. (...) Продолжает лечение, отмечается общая слабость, головная боль, играет давление", - отметил Кипшидзе, говоря о состоянии своего пациента.

Он также подчеркнул, что первый день процесса восстановления после голодовки прошел нормально, но врачи обеспокоены неврологией, в ближайшие дни планируется приезд неврологов.

"У таких больных, как вы знаете, имеется посттравматический синдром, который подлежит определенному и очень сложному лечению и реабилитации", - заявил Кипшидзе.

Он также отметил, что Саакашвили чувствует себя в госпитале спокойнее, чем в тюремной больнице, благодарен врачам госпиталя и считает, что разница между госпиталем и тюремной больницей большая.

По словам Кипшидзе, единственной проблемой было окно в палате. Саакашвили требовал, чтобы в палату поступал солнечный свет и окно открывалось хотя бы на сантиметр. В итоге проблема была урегулирована.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #грузия #саакашвили #лечение #врачи
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