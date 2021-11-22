22 ноября: Какой сегодня праздник
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник –День сына.
История этого праздника невелика и не актуализирована средствами массовой информации. Существуют даже некоторые расхождения в том, когда же этот день следует отмечать. В некоторых странах День сыновей празднуется 22 ноября, хотя официальной даты, посвящённой этому празднику пока нет.
В этот день не только родители поздравляют сыновей, но и сыновья проявляют по отношению к отцу с матерью внимание. Поскольку праздник семейный, то чаще всего он отмечается в тесном семейном кругу.
В других странах:
День банкира в Армении;
День работника прокуратуры в Кыргызстане;
День независимости в Ливане;
День психолога в Венесуэле.
Церковный праздник
В этот день отмечается память преподобной Матроны Царьградской, жившей в 5 веке в Константинополе. В юности ее выдали замуж за состоятельного человека, у них родилась дочь. Но Матрона полюбила ходить в храм, где проводила много времени в молитвах и беседах с благочестивыми людьми. Она стала подражать их богоугодной жизни, смиряя плоть воздержанием и постом, за что подвергалась нападкам со стороны мужа.
В конце концов Матрона решила оставить семью и посвятить жизнь служению Богу. Чтобы муж не смог ее найти, женщина приняла решение уйти в мужской монастырь. Отдав дочь на воспитание знакомой старице, Матрона остригла волосы, переоделась в мужское платье и пришла в монастырь преподобного Вассиана под именем евнуха Вавилы. Когда игумен раскрыл тайну Матроны, он отправил ее в соседний город в женский монастырь, где святая прожила долгие годы, поражая сестер своим благочестием. Впоследствии она сама стала игуменьей обители.
Традиции:
Считается, что с этой даты зима вступает в свои права. Наши предки анализировали погодные явления и по народным приметам на 22 ноября предусматривали погоду на зиму и весну.
Наши предки верили, что сон, который приснился на Матрену, сбудется на следующий день в полдень.
Приметы
Утром иней видно – в следующем году будет хороший урожай овса.
Снегопады предвещают непогоды в мае.
Туман предсказывает оттепель в ближайшие дни.
Утки до сих пор в водоемах плавают и не улетают даже в холодный день – тепло сохранится надолго.
В этот день родились:
1722 - Григорий Сковорода, выдающийся украинский просветитель-гуманист и философ.
1869 - Андре Жид, французский писатель, лауреат Нобелевской премии.
1890 - Шарль де Голль, французский военный и политический деятель.
1952 - Савик Шустер, журналист с канадским и итальянским гражданством, автор и ведущий ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".
1984 - Скарлетт Йоханссон, американская киноактриса.
1996 - Хейли Бибер, американская модель.
События этого дня:
1708 - РПЦ, по инициативе Петра I, провозгласила анафему гетману Ивану Мазепе.
1975 - Коронация 37-летнего Хуана Карлоса Бурбона, ставший королем Испании после смерти диктатора-отца Франсиско Франко.
1960 - С конвейера Запорожского завода "Коммунар" в Украине сошла первая промышленная партия автомобилей "Запорожец" – ЗАЗ-965.
1963 - В Далласе убит 35-й президент США Джон Кеннеди.
1990 - Отставка с поста премьер-министра легендарной личности Англии ХХ века - 65-летней Маргарет Тэтчер.
Именины:Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Матрена, Порфирий, Семен, Тимофей, Федор.