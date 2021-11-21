События

20:15 21.11.2021

Акция у Офиса президента прошла мирно

1 мин читать
Акция у Офиса президента прошла мирно

Акция, приуроченная ко Дню достоинства и свободы, завершилась, у Офиса президента остаётся несколько десятков человек, инцидентов не было, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной полиции.

"Акция продолжалась у стен Офиса президента, обстановка была спокойная, инцидентов не было. В настоящее время акция завершилась, остаётся несколько десятков участников", - сказали в полиции.

По информации правоохранителей, около 19.00 было недопонимание со стороны участников акции в связи с просьбой о прохождении досмотра на предмет пронесения запрещённых предметов и веществ. Тех митингующих, которые отказались пройти досмотр, к Офису президента полиция не пропустила. "Те, кто досмотр прошли, беспрепятственно продолжили акцию у Офиса президента", - добавили в Нацполе.

Теги: #офис_президента #акция #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:08 21.11.2021
У Офиса президента случилась небольшая потасовка участников акции ко Дню достоинства и свободы с правоохранителями

У Офиса президента случилась небольшая потасовка участников акции ко Дню достоинства и свободы с правоохранителями

14:23 19.11.2021
На границе с Беларусью в Житомирской области движения мигрантов нет – Клименко

На границе с Беларусью в Житомирской области движения мигрантов нет – Клименко

12:26 19.11.2021
В Киеве задержали вероятного убийцу мужчины, части тела которого были найдены накануне в мусорном баке

В Киеве задержали вероятного убийцу мужчины, части тела которого были найдены накануне в мусорном баке

19:42 18.11.2021
В мусорном баке на бульваре Дружбы народов в Киеве обнаружили части человеческого тела, полиция начала расследование

В мусорном баке на бульваре Дружбы народов в Киеве обнаружили части человеческого тела, полиция начала расследование

19:02 18.11.2021
Нацполиция будет сотрудничать с ВСК по расследованию смерти депутата Полякова

Нацполиция будет сотрудничать с ВСК по расследованию смерти депутата Полякова

14:21 16.11.2021
В Киеве на ул.Мельниченко стреляли, пострадавший в тяжелом состоянии

В Киеве на ул.Мельниченко стреляли, пострадавший в тяжелом состоянии

14:13 16.11.2021
Обещанную Зеленским 1 тыс. грн получат все украинцы, которые вакцинировались до 19 декабря и после

Обещанную Зеленским 1 тыс. грн получат все украинцы, которые вакцинировались до 19 декабря и после

17:20 12.11.2021
Разоблачен подпольный табачный завод во Львовской области мощностью 35 тыс. пачек пачек/сутки – Нацполиция

Разоблачен подпольный табачный завод во Львовской области мощностью 35 тыс. пачек пачек/сутки – Нацполиция

12:39 12.11.2021
Полиция еще не установила, при каких обстоятельствах наркотики попали в организм нардепа Полякова – начальник главка Киева

Полиция еще не установила, при каких обстоятельствах наркотики попали в организм нардепа Полякова – начальник главка Киева

12:08 12.11.2021
Начальник полиции Киева: вал преступлений с угоном автомобилей удалось сбить

Начальник полиции Киева: вал преступлений с угоном автомобилей удалось сбить

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ готовится к нападению на Украину в январе-феврале – Буданов

Премьер Польши называет миграционный кризис на границе с Беларусью крупнейшей попыткой дестабилизировать Европу

Кличко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы: Я убежден, что мы преодолеем все вызовы и испытания. Мы победим!

Зеленский поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы: Мы заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену

В Украине за сутки выявили 10 635 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 14 450 человек, 377 умерло – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Личный врач Саакашвили заявил, что для лечения экс-президента могут потребоваться психолог и психиатр

Акция ко Дню достоинства и свободы на улице Банковой завершилась

Иран и Азербайджан подпишут Меморандум о взаимопонимании в области нефти, газа и разработки нефтяных месторождений на Каспии

Польский премьер опасается волны нелегалов из Афганистана и Узбекистана

Правительство Франции предупреждает о молниеносном распространении новой волны COVID-19

В центре Киева проходят акции по случаю Дня достоинства и свободы

Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе в воскресенье, жертв нет – штаб ООС

В Минобразования определили молодых ученых, которые получат стипендии в честь героев Небесной Сотни

В Париже рассчитывают, что Москва окажет давление на Беларусь в ситуации с мигрантами на границе

Премьер-министр Эстонии предлагает ужесточить санкции против Лукашенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА