Акция у Офиса президента прошла мирно

Акция, приуроченная ко Дню достоинства и свободы, завершилась, у Офиса президента остаётся несколько десятков человек, инцидентов не было, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной полиции.

"Акция продолжалась у стен Офиса президента, обстановка была спокойная, инцидентов не было. В настоящее время акция завершилась, остаётся несколько десятков участников", - сказали в полиции.

По информации правоохранителей, около 19.00 было недопонимание со стороны участников акции в связи с просьбой о прохождении досмотра на предмет пронесения запрещённых предметов и веществ. Тех митингующих, которые отказались пройти досмотр, к Офису президента полиция не пропустила. "Те, кто досмотр прошли, беспрепятственно продолжили акцию у Офиса президента", - добавили в Нацполе.