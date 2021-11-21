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19:08 21.11.2021

У Офиса президента случилась небольшая потасовка участников акции ко Дню достоинства и свободы с правоохранителями

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У Офиса президента случилась небольшая потасовка участников акции ко Дню достоинства и свободы с правоохранителями

Участники акций и памятных мероприятия по по случаю Дня достоинства и свободы пришли к зданию Офиса президента Украины на ул.Банковой в центре Киева, где произошла небольшая потасовка с правоохранителями.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 18:40 в воскресенье около 1 тыс. человек собралось на ул.Банковой у ворот, которые ведут к площади у здания Офиса президента. Правоохранители пропускают лишь тех людей, кто согласился на поверхностный осмотр вещей. Таким образом, к Офису президента прошло лишь несколько десятков человек.

Остальные участники отказываются предоставлять вещи к осмотру и призывают правоохранителей пропустить всех без осмотра. В связи с этим периодически случаются незначительные столкновения правоохранителей и участников, которые хотят беспрепятственно пройти кордон.

Теги: #потасовка #митинг #день_достоинства #офис_президента
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