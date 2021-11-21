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19:46 21.11.2021

Иран и Азербайджан подпишут Меморандум о взаимопонимании в области нефти, газа и разработки нефтяных месторождений на Каспии

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Иран и Азербайджан подпишут Меморандум о взаимопонимании в области нефти, газа и разработки нефтяных месторождений на Каспии

В ближайшие недели между Ираном и Азербайджаном будет подписан Меморандум о взаимопонимании в области нефти, газа и разработки нефтяных месторождений в Каспийском море, заявил министр нефти ИРИ Джавад Овджи.

"В ходе сегодняшних переговоров с делегацией во главе с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым состоялись конструктивные переговоры и была достигнута договоренность о своповых поставках через Иран в Азербайджан газа соседних стран, в частности, туркменского газа", - приводит слова Овджи агентство Mehr.

Министр также сообщил, что в ходе переговоров с азербайджанской стороной была достигнута договоренность об энергетическом сотрудничестве с Нахичеванской автономной республикой.

По словам Овджи, экспертные делегации двух стран обсудили разработку нефтяных и газовых месторождений в Каспийском море. "По этому поводу прошли первые встречи, и экспертные делегации двух стран обсуждают этот вопрос", - пояснил он.

Теги: #нефть #меморандум #газ #иран #азербайджан
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