События

18:37 21.11.2021

Польский премьер опасается волны нелегалов из Афганистана и Узбекистана

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Польский премьер опасается волны нелегалов из Афганистана и Узбекистана

Польша в дальнейшем может столкнуться с потоком нелегалов, следующих в ЕС через Беларусь из таких стран, как Афганистан и Узбекистан, заявил в воскресенье польский премьер Матеуш Моравецкий.

По сообщению Associated Press, Моравецкий пояснил, что знает о "дипломатических контактах" Беларуси и РФ с Узбекистаном и Афганистаном. Глава правительства Польши полагает, что это может указывать на возможность возникновения в дальнейшем потока мигрантов именно из Афганистана и Узбекистана.

"Есть риск ещё более сложного сценария. Вероятно, будет попытка использовать кризис в Афганистане для создания нового витка миграционного кризиса", - сказал он.

До сих пор этой осенью попытки пробраться в ЕС через Беларусь предпринимали, в основном, нелегалы из Ирака и других арабских стран.

Западные страны утверждают, что этот кризис спровоцировал Минск и призывают РФ убедить Беларусь остановить поток нелегалов в Европу.

Эти события происходят на фоне подготовки в ЕС нового пакета санкций против Беларуси.

Теги: #мигранты #польша #моравецкий
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