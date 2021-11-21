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18:37 21.11.2021

Правительство Франции предупреждает о молниеносном распространении новой волны COVID-19

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Правительство Франции предупреждает о молниеносном распространении новой волны COVID-19

Власти Франции видят признаки очень быстрого распространения очередной волны коронавирусной инфекции Covid-19, заявил в воскресенье представитель правительства Габриель Атталь.

"Пятая волна начинается молниеносными темпами", - сказал он в эфире радиостанции "Эроп-1".

Атталь подчеркнул, что в стране количество выявляемых случаев заражения за прошедшую неделю выросло "практически на 80%".

В этой ситуации, как отметил представитель правительства, власти намерены жёстче добиваться использования санитарных паспортов, свидетельствующих о вакцинации, перенесённом Covid-19 или об отрицательном тесте на коронавирус.

В субботу Минздрав Франции сообщал о примерно 22,6 тыс. новых случаев заражения и о 23 пациентах, скончавшихся от последствий Covid-19.

В ноябре темпы распространения коронавируса резко возросли в Германии, Австрии, Нидерландах и ряде других стран Европы.

Теги: #коронавирус #франция
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