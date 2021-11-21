В центре Киева проходят акции по случаю Дня достоинства и свободы

В центре Киева проходят акции и памятные мероприятия по случаю Дня достоинства и свободы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 17:40 на Майдане независимости собралось более 2 тыс. человек. Преимущественно люди без плакатов и флагов.

До начала мероприятий неизвестные повесили на ТРЦ "Глобус" большой баннер с изображением президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака. Изображения сопровождались надписями: "Их вранье унижает" и "Защитим наше достоинство". Также неизвестные подожгли фаеры.

В 17.50 все желающие соберались на Аллее героев Небесной сотни и выдвинулись памятным шествием к часовне. У часовни состоится возложение цветов, зажжение лампадок и панихида по погибшим героям Небесной сотни и воинам-защитникам Украины.

Ожидается, что после этого шествие будет продолжено от часовни в сторону ул.Банковой, на которой располагается Офис президента Украины.

На мероприятиях присутствовало множество бывших и действующих политиков. На Майдане Независимости были замечены народный депутат Владимир Арьев (фракция "Европейская солидарность"), лидер партии "Голос" Кира Рудык, внефракционный депутат Гео Лерос.

Мероприятия проходят мирно.