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17:12 21.11.2021

Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе в воскресенье, жертв нет – штаб ООС

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Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе в воскресенье, жертв нет – штаб ООС

Российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины в воскресенье днем по состоянию на 17.00, один из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, станковых и ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия, говорится в сообщении.

В сводке по состоянию на 11.00 воскресенья сообщалось, что на Донбассе с начала суток обстрелов не было. Таким образом, оба случая нарушения прекращения огня 21 ноября произошли позже.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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