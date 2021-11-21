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16:58 21.11.2021

В Минобразования определили молодых ученых, которые получат стипендии в честь героев Небесной Сотни

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В Минобразования определили молодых ученых, которые получат стипендии в честь героев Небесной Сотни

Министерство образования и науки Украины сообщает, что в День достоинства и свободы определены 22 победителя на получение государственных именных стипендий лучшим молодым ученым для увековечения событий Революции Достоинства и чествования подвига героев Украины – героев Небесной Сотни на 2022 год.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины в воскресенье, соответствующий приказ подписал министр образования и науки Сергей Шкарлет 19 ноября.

Победители конкурса получат стипендии с 1 января 2022 года на год в размере почти 5 тыс. грн. "Каждый стипендиат имеет весомый вклад в развитие украинской науки как важной составляющей защиты национальных интересов Украины, усиление международного авторитета Украины, вклад в развитие демократических и гуманистических ценностей в сфере науки и образования, а также занимает активную общественную позицию", - говорится в сообщении.

В конкурсе участвовали 176 претендентов, работающих или обучающихся в учреждениях высшего образования и научных учреждениях, принадлежащих к сфере управления министерств, Службы безопасности Украины или находящихся в ведении Национальной академии наук Украины, национальных отраслевых академий, с учетом распределения государственных именных стипендий.

Определение победителей на получение государственных именных стипендий состоялось в соответствии с пятью номинациями: стипендии имени Дмитрия Максимова и Назария Войтовича – по пять человек, стипендии имени Романа Гурика, Устима Голоднюка и Юрия Поправки – по четыре человека.

Теги: #минобразования #стипендии #день_достоинства #ученые
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