В Париже рассчитывают, что Москва окажет давление на Беларусь в ситуации с мигрантами на границе

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассчитывает на то, что Россия окажет давление на Беларусь в ситуации с миграционным кризисом на границе с ЕС.

"Россия должна оказать давление на Беларусь", - заявил он в воскресенье французскому телеканалу LCI.

Министр жестко раскритиковал Минск за ситуацию с мигрантами. "Речь идёт не о миграционном кризисе, а о геополитической операции, проводимой диктатором", - сказал Ле Дриан, комментируя шаги президента Беларуси Александра Лукашенко.

Говоря о России, Ле Дриан отметил, что ряд ее действий вызывает у него тревогу. Министр, в частности, напомнил о концентрации войск РФ близ границ Украины.

"Россия порой невероятно сложный сосед", - отметил он. При этом Ле Дриан считает нужным "сохранять каналы для диалога".

Отвечая на вопрос о возможной работе в Мали ЧВК "Вагнер", глава МИД Франции подчеркнул, что с точки зрения Парижа "недопустимо, чтобы "Вагнер" оказался в Мали".

При этом он не стал уточнять, какова будет реакция Парижа, если власти Мали все же начнут сотрудничать с этой компанией.