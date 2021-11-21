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15:43 21.11.2021

Массовая акция против коронавирусных ограничений проходит в Брюсселе

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Массовая акция против коронавирусных ограничений проходит в Брюсселе

Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против усиления ограничений, направленных на сдерживание распространения Covid-19, сообщает в воскресенье Associated Press.

Акция протеста проходит в формате марша, демонстранты идут под лозунгом "Вместе за свободу". Они также выступают против обязательной вакцинации.

Марш проходит мирно, он должен завершиться у штаб-квартиры ЕС.

За последние несколько дней в ряде европейских городов прошли аналогичные акции. В частности, в Нидерландах акции прошли на выходных, однако они переросли в беспорядки, где полицейские получили травмы, а десятки участников беспорядков были арестованы.

Теги: #акции_протеста #коронавирус #брюссель
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