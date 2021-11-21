В Беларуси от сильного ветра пострадали более 220 населенных пунктов

В Беларуси из-за порывов ветра (до 23 м/с) в минувшую субботу пострадали 224 населенных пункта в 23 районах страны, сообщает в воскресенье МЧС республики.

В частности, один пострадавший от непогоды район находится в Брестской области, по четыре - в Витебской и Могилевской областях, по семь - в Гомельской и Минской.

По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории Беларуси периодически нарушалось электроснабжение 499 населенных пунктов, 76 сельскохозяйственных зданий, 21 котельной и 1 тыс. 736 трансформаторных подстанций. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами.

По состоянию на 6:00 21 ноября оставались без электроснабжения три населенных пункта и 25 трансформаторных подстанций.