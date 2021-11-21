На Майдане Независимости в Киеве открыли уличную выставку "Рисованная история Майдана"

Национальный музей Революции Достоинства открыл на Майдане Независимости в центре Киева уличную выставку "Рисованная история Майдана" в виде комикса.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", 21 ноября, в День достоинства и свободы, на Майдане независимости, вокруг монумента Независимости, прошло открытие уличной выставки "Рисованная история Майдана" – графического романа-выставки о Революции Достоинства. Выставка создана Национальным музеем Революции Достоинства совместно с художником Александром Комьяховым.

Графический роман – это художественный сюжет, вплетенный в документальную графику. "Герои романа проходят через испытания, которые пришлось преодолеть тысячам майдановцев. Обстоятельства, в которые они попадают, архитектура палаточного городка, сотни деталей воспроизведены с документальной точностью", - сообщают организаторы.