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13:55 21.11.2021

На Майдане Независимости в Киеве открыли уличную выставку "Рисованная история Майдана"

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На Майдане Независимости в Киеве открыли уличную выставку "Рисованная история Майдана"

Национальный музей Революции Достоинства открыл на Майдане Независимости в центре Киева уличную выставку "Рисованная история Майдана" в виде комикса.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", 21 ноября, в День достоинства и свободы, на Майдане независимости, вокруг монумента Независимости, прошло открытие уличной выставки "Рисованная история Майдана" – графического романа-выставки о Революции Достоинства. Выставка создана Национальным музеем Революции Достоинства совместно с художником Александром Комьяховым.

Графический роман – это художественный сюжет, вплетенный в документальную графику. "Герои романа проходят через испытания, которые пришлось преодолеть тысячам майдановцев. Обстоятельства, в которые они попадают, архитектура палаточного городка, сотни деталей воспроизведены с документальной точностью", - сообщают организаторы.

Теги: #киев #майдан #революция_достоинства
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