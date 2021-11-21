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13:25 21.11.2021

Для защиты достоинства и свободы нужна мощная армия – Зеленский

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Для защиты достоинства и свободы нужна мощная армия – Зеленский

Президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими по случаю Дня Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины и вручил им государственные награды, сообщается на сайте главы государства в воскресенье.

Глава государства отметил, что профессиональный праздник десантников отмечается одновременно с Днем достоинства и свободы, что является символичным. "Ведь чтобы достойно защищать свободу своего государства, нашу субъектность, независимость и территориальную целостность, у нас должна быть такая мощная армия, представители которой сейчас здесь", – сказал Зеленский.

Президент выразил благодарность военным за их службу и пожелал здоровья и согласия в семьях. "Хочу поблагодарить за то, что вы делаете каждый день, и пожелать, чтобы каждый день вы чувствовали, что ваша работа приоритетна, ваша служба – это самое главное, что сейчас есть в государстве", – отметил Зеленский.

Он также напомнил, что в настоящее время украинское войско, каждый защитник и защитница имеют высокий уровень доверия граждан.

По случаю праздника за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга Зеленский вручил защитникам государственные награды.

Во встрече также приняли участие министр обороны Алексей Резников и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Теги: #армия #зеленский #десант
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