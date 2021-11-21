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12:42 21.11.2021

В Великобритании не собираются вводить обязательную вакцинацию против Covid-19

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В Великобритании не собираются вводить обязательную вакцинацию против Covid-19

В Великобритании власти не собираются вводить обязательную вакцинацию населения против коронавирусной инфекции Covid-19, сообщает BBC со ссылкой на заявление министра здравоохранения Саджида Джавида.

"Это должен быть собственный выбор", - заявил Джавад, отвечая на вопрос корреспондента, может ли Британия пойти по пути обязательной вакцинации населения от Covid-19.

Всего в Британии за время пандемии выявили более 9,8 млн случаев заражения COVID-19, скончались 143,8 тыс. человек.

Теги: #великобритания #коронавирус
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