В Великобритании не собираются вводить обязательную вакцинацию против Covid-19

В Великобритании власти не собираются вводить обязательную вакцинацию населения против коронавирусной инфекции Covid-19, сообщает BBC со ссылкой на заявление министра здравоохранения Саджида Джавида.

"Это должен быть собственный выбор", - заявил Джавад, отвечая на вопрос корреспондента, может ли Британия пойти по пути обязательной вакцинации населения от Covid-19.

Всего в Британии за время пандемии выявили более 9,8 млн случаев заражения COVID-19, скончались 143,8 тыс. человек.