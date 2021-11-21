В начале недели погода в Украине будет теплой, местами небольшие осадки

В ближайшие сутки погода в Украине будет теплой, в западных, днём и в юго-восточных областях пройдет небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Как прогнозирует Укргидрометцентр, в юго-западных областях местами ожтдается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-12 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла; днём 4-9°, в южной части 10-15°. В Карпатах местами небольшой дождь и мокрый снег, температура воздуха ночью 0-5° мороза, днём 1-6° тепла.

В Киеве - без существенных осадков; температура воздуха ночью 3-5° тепла, днём 6-8°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве самая высокая температура воздуха за все время метеорологических наблюдений днём 22 ноября была +13,2°С в 1926 году, а самая низкая ночью -15,7°С в 1921 году.

Во вторник, 23 ноября, ночью по всей Украине, кроме юга, пройдет небольшой мокрый снег, днём в южной и восточной частях небольшой дождь с мокрым снегом; на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-12 м/с.

Температура воздуха ночью в западных и северных областях 2-7° мороза, на северо-востоке страны до 9° мороза, на остальной территории около 0°; днём от 2° мороза до 3° тепла. На Закарпатье 4-8° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, днём 4-9°.

В Киеве - ночью небольшой мокрый снег, днём без существенных осадков; температура воздуха ночью 2-4° мороза, днём 1-3° тепла.