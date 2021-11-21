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12:23 21.11.2021

РФ готовится к нападению на Украину в январе-феврале – Буданов

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РФ готовится к нападению на Украину в январе-феврале – Буданов

РФ сосредоточила более 92 тыс военнослужащих у границ Украины и готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года, при этом оценки сроков этой атаки у разведок США и Украины почти совпадают, сообщил глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Наши оценки почти такие же, как у наших американских коллег", - сказал Буданов в интервью изданию Military Times, опубликованном в ночь на воскресенье.

По его словам, такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.

Глава ГУР отметил, что проведенные ранее российские военные учения "Запад-21" доказали, что РФ может одновременно высадить до 3,5 тыс десантников и военнослужащих специальных операций.

По словам Буданова, нападение, которое готовит РФ, будет гораздо более разрушительным, чем что-либо ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году, в ходе которого было убито около 14 тыс украинцев. Он также отметил, что российская сторона наращивает потенциал для этого, увеличивая численность войск и систем вооружения в оккупированном Крыму, а также размещая системы баллистических ракет малой дальности "Искандер" и другие виды оружия вблизи границ с Украиной.

Он опроверг предположение, что суровые погодные условия могли бы воспрепятствовать нападению РФ. "Это не проблема для нас и русских", - сказал Буданов о боях в холодную погоду.

При этом он отметил, что таким атакам предшествует серия психологических операций, которые уже в настоящее время проводятся, чтобы дестабилизировать Украину и подорвать ее способность защищаться, включая протесты против вакцинации от Covid-19 и из-за "Вагнергейта". "Они хотят разжечь беспорядки посредством протестов и митингов, которые показывают, что люди против правительства", - сказал глава ГУР.

Руководитель разведывательного управления также отметил, что продолжающийся пограничный конфликт между Польшей и Беларусью, которая пытается отправить беженцев в Европу через границу Польши, является частью этих усилий.

Буданов сказал, что в идеале США помогли бы сдерживать любое российское вторжение за счет дополнительной военной помощи и усиления дипломатического и экономического давления, включая ужесточение санкций против РФ, а также арест и блокировку российских банковских счетов. Кроме того, в дополнение к уже обещанной и поставленной помощи США, Украина изыскивает дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотной защиты, а также устройства радиоэлектронного подавления, включая ракетные батареи "Патриот" и противоракетные, артиллерийские и минометные системы.

"Я думаю, что сейчас нам этого недостаточно… Нам нужно больше", - сказал он об уже оказанной и обещанной США помощи Украине. "Ни у одной страны, кроме Украины, нет открытой войны с Россией. А у нас уже семь лет. Вот почему мы уверены, что США должны дать нам все, чего мы не получали раньше. И прямо сейчас. Сейчас для этого подходящее время. Потому что после этого может быть очень поздно", - резюмировал Буданов.

 

Теги: #нападение #рф #буданов #гур
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