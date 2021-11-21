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12:09 21.11.2021

Премьер Польши называет миграционный кризис на границе с Беларусью крупнейшей попыткой дестабилизировать Европу

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Премьер Польши называет миграционный кризис на границе с Беларусью крупнейшей попыткой дестабилизировать Европу

 Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал кризис с мигрантами ближневосточных стран на границе с Беларусью крупнейшей попыткой дестабилизировать Европу за последние 30 лет.

"Лукашенко развязал гибридную войну против ЕС. Это крупнейшая попытка дестабилизировать Европу за последние 30 лет. Польша не поддастся шантажу и сделает все, чтобы защитить границы ЕС", - говорится в заявлении Моравецкого, размещенном в Твиттере канцелярии в воскресенье.

К записи прикреплено видеообращение премьера. В нем он призывает к солидарности в сложившейся ситуации с Польшей, Латвией и Литвой.

"Мы должны объединиться, чтобы защитить Европу", - добавил он.

В Евросоюзе обвиняют Беларусь в создании хаоса близ границ ЕС. Страны Балтии возлагают на Минск ответственность за организацию потоков мигрантов и называют ее гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Теги: #мигранты #польша #граница #моравецкий
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