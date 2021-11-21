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10:58 21.11.2021

Китай понизил уровень дипотношений с Литвой из-за открытия в Вильнюсе представительства Тайваня

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Китай понизил уровень дипотношений с Литвой из-за открытия в Вильнюсе представительства Тайваня

В связи с открытием в Литве официального представительства Тайваня Китай принял решение о понижении уровня дипотношений между двумя странами до уровня поверенных в делах, сообщил МИД КНР.

"В связи с разрушением политической основы, от которой зависит установление дипломатических отношений на уровне послов, китайское правительство, чтобы защитить свой суверенитет и основные нормы международных отношений, вынуждено понизить уровень дипломатических отношений между нейтральными странами до уровня поверенных в делах", - говорится в распространенном заявлении китайского МИД.

В заявлении отмечается, что 18 ноября 2021 года Литва, "несмотря на решительные протесты Китая и неоднократные переговоры, разрешила властям Тайваня создать "Представительство Тайваня в Литве".

"Этот шаг вопиющим образом (....) нарушил политические обязательства, взятые в коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами, подорвал суверенитет и территориальную целостность Китая и стал грубым вмешательством во внутренние дела Китая", - подчеркнуло китайское внешнеполитическое ведомство.

Пекин призвал Литву "немедленно исправить свои ошибки и серьезно оценивать твердую решимость, волю и способность китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность".

Теги: #уровень #китай #литва #отношения
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