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10:38 21.11.2021

Зеленский почтил память погибших активистов Майдана у памятного креста в Киеве

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Зеленский почтил память погибших активистов Майдана у памятного креста в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава Офиса президента Андрей Ермак почтили память украинцев, погибших во время Революции Достоинства возложив цветы к памятному кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Как сообщает пресс-служба главы государства в воскресенье, в День Достоинства и Свободы Зеленский установил лампадку к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, чествуя память погибших активистов Майдана.

В церемонии также приняли участие Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, Премьер-министр Денис Шмигаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

После установки лампадок собравшиеся почтили память павших активистов минутой молчания.

Теги: #день_свободы #зеленский #память
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