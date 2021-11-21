Зеленский почтил память погибших активистов Майдана у памятного креста в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава Офиса президента Андрей Ермак почтили память украинцев, погибших во время Революции Достоинства возложив цветы к памятному кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Как сообщает пресс-служба главы государства в воскресенье, в День Достоинства и Свободы Зеленский установил лампадку к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, чествуя память погибших активистов Майдана.

В церемонии также приняли участие Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, Премьер-министр Денис Шмигаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

После установки лампадок собравшиеся почтили память павших активистов минутой молчания.