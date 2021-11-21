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10:25 21.11.2021

Кличко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы: Я убежден, что мы преодолеем все вызовы и испытания. Мы победим!

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Кличко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы: Я убежден, что мы преодолеем все вызовы и испытания. Мы победим!

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил всех украинцев с Днем Достоинства и Свободы, выразил уверенность в европейском будущем Украины.

"Сегодня мы отмечаем День Достоинства и Свободы. И в 2004, и в 2013 украинцы вышли бороться за свое право жить в свободной, демократической, европейской Украине. И если Оранжевая революция победила без потерь и жертв, то за победу Революции Достоинства мы заплатили высокую цену. Погибли сто самых преданных патриотов – Героев Небесной сотни", – написал Кличко на своем Телеграм-канале в воскресенье.

Мэр Киева подчеркнул, что украинцы продолжают борьбу за свободное европейское будущее Украины.

"За европейское будущее, за свое достоинство и свободу мы боремся и сегодня. Украина отстаивает свою территориальную цельность и независимость в борьбе с российским агрессором. Наши герои-защитники отдают свою жизнь за свободное будущее украинского государства", – написал Кличко.

"Я убежден, что мы преодолеем все вызовы и испытания. Мы победим! Потому что любим свою страну и боремся за нее. Мы помним и уважаем своих героев… Мы верим в успешное и европейское будущее нашего государства! Слава Украине! Слава ее героям!", – написал мэр столицы.

 

Теги: #кличко #день_свободы
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