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08:45 21.11.2021

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 257 млн

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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 257 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья выросло до 257 млн 183 тыс. 50, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончался 5 млн 146 тыс. 541 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 47 млн 701 тыс. 788 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 771 тыс. 13.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 510 тыс. 413. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 465 тыс. 662 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 млн 12 тыс. 150 заболевших, из них умерли 612 тыс. 587 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 662,5. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 378 человек, в Индии - 333, Бразилии - 2 тыс. 854.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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