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08:04 21.11.2021

Из-за непогоды обесточены 94 населенных пункта в 5 областях Украины

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Из-за непогоды обесточены 94 населенных пункта в 5 областях Украины

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 94 населенных пункта в пяти областях Украины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7.00 21 ноября в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 94 населенных пункта в 5 областях (Сумская – 30, Черниговская – 25, Киевская – 21, Житомирская – 15 и Донецкая – 3)",– сообщается на сайте ведомства утром в воскресенье.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #электроснабжение #непогода
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