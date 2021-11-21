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07:24 21.11.2021

За сутки российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

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За сутки российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

За прошедшие сутки российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим тишины, с начала текущих суток нарушений не было, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 20 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня... Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

Обстрел зафиксирован в направлении Песков, где противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"По состоянию на 7.00, 21 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – констатировали в штабе.

Теги: #оос #сводка
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