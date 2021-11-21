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06:55 21.11.2021

Американская разведка вновь предупреждает о готовящемся вторжении России в Украину с наступлением зимних холодов

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Американская разведка вновь предупреждает о готовящемся вторжении России в Украину с наступлением зимних холодов

Американская разведка предупредила европейских союзников о растущей угрозе российского вторжения в Украину с наступлением холодов, сообщил телеканал СВС.

"Вторжение зависит от погоды, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства со стороны Запада", - сообщили CBS информированные источники из числа официальных лиц.

Источники отмечают, что имеющее место наращивание РФ войск на границе с Украиной в последнее время превышает предыдущие аналогичные действия российских властей.

"В отличие от наращивания сил прошлой весной, которое было расценено как демонстрация силы, сотрудники разведки США предупреждают, что нынешнее может быть подготовкой к фактическому вторжению на Донбасс на Востоке Украины", - говорится в сообщении.

Телеканал напоминает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что альянс внимательно следит за "большой и необычной концентрацией российских войск" вблизи границы с Украиной.

"Крайне важно, чтобы Россия продемонстрировала прозрачность в отношении этого военного наращивания, деэскалации и снижения напряженности", - заявил Столтенберг по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Теги: #сша #вторжение #россия #украина
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