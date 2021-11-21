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05:41 21.11.2021

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на все поезда нового графика

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"Укрзализныця" открыла продажу билетов на все поезда нового графика

АО "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда нового графика, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

"АО "Укрзализныця" открыло продажу билетов на все поезда нового графика движения, начинающего действовать с 12 декабря 2021 года. В новом графике будут запущены 19 пар новых поездов, еще 49 поездов будут ускорены. Благодаря новому графику будет создано 29 новых сообщений областных и региональных центров, в том числе в популярных туристических направлениях", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу.

В информации отмечается, что среди наиболее ускоренных поездов следующие: №13/14 Киев – Солотвино – из Киева будет добираться быстрее на 3:16 и на 2:20 обратно; №77/78 Харьков – Мариуполь – из Харькова будет добираться на 2:05 часов быстрее и на 3:29 часа обратно; №84/83 Киев – Мариуполь – из Киева будет добираться на 2:13 часов быстрее и на 1:24 час быстрее обратно; №108/107 Одесса – Ужгород – из Одессы будет добираться на 1:15 быстрее и на 1:29 обратно; №145/146 Киев – Измаил – из Киева будет добираться быстрее на 0:49 и на 1:02 обратно.

Также появилось 7 рейсов в лыжный курорт Буковель: №5/6 Мариуполь – Рахов; №15/16 Харьков - Рахов; №55/56 Киев - Рахов; №95/96 Киев - Рахов; №25/26 Одесса - Рахов; №125/126 Николаев - Рахов; №130/129 Кременчуг – Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава – Ворохта).

"Среди новых рейсов отдельно следует отметить поезд №5/6 сообщением Мариуполь – Рахов, который стал самым длинным поездом страны и будет преодолевать на своем пути 1806 километров, при этом давая возможность жителям Мариуполя добраться до Львова за 21 час вместо 29, как было в альтернативном маршруте", – сказано в сообщении.

В АО "Укрзализныця" подчеркнули, что билеты можно приобрести в кассах вокзалов, на сайте booking.uz.gov.ua и в чат-боте Укрзализныци в Viber и Telegram.

Теги: #укрзализныця #билеты #график
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