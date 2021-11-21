События

04:08 21.11.2021

Десять населенных пунктов обесточены вследствие непогоды на Черкасщине

1 мин читать
Десять населенных пунктов обесточены вследствие непогоды на Черкасщине

10 населенных пунктов в Черкасской области были обесточены вследствие непогоды, сообщает пресс-служба ГосЧС в Черкасской области.

"20 ноября в результате усложнения погодных условий (порыва ветра) и срабатывания систем защиты были отключены объекты электрических сетей и нарушено электроснабжение 10 населенных пунктов в Черкасском и Золотоношском районах (из них 4 частично)", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в субботу.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #электроэнергия #непогода #черкасская
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:44 20.11.2021
В Украину прибыла первая партия импортного угля для нужд "Центрэнерго"

В Украину прибыла первая партия импортного угля для нужд "Центрэнерго"

19:25 20.11.2021
Импорт э/э из Беларуси на 21 ноября возобновляется в прежнем режиме

Импорт э/э из Беларуси на 21 ноября возобновляется в прежнем режиме

00:19 20.11.2021
Невыплаты "ГарПоком" денег "ДТЭК ВИЭ" вызвали беспокойство со стороны ее бондхолдеров

Невыплаты "ГарПоком" денег "ДТЭК ВИЭ" вызвали беспокойство со стороны ее бондхолдеров

10:18 19.11.2021
На западе Канады около 20 тыс. человек оказались заблокированы в домах из-за наводнений и оползней

На западе Канады около 20 тыс. человек оказались заблокированы в домах из-за наводнений и оползней

09:39 19.11.2021
Отечественные фармпроизводители столкнулись с ростом цен на электронергию

Отечественные фармпроизводители столкнулись с ростом цен на электронергию

20:50 17.11.2021
Минэнерго ищет как минимум 1 млрд грн для финансирования роста добычи на "Добропольеуголь" уже к январю – министр

Минэнерго ищет как минимум 1 млрд грн для финансирования роста добычи на "Добропольеуголь" уже к январю – министр

19:57 17.11.2021
Глава Минэнерго предложил правительству назначить на должность профильного замминистра по углю Корзуна

Глава Минэнерго предложил правительству назначить на должность профильного замминистра по углю Корзуна

17:12 17.11.2021
Импорт э/э из Беларуси на 18 ноября не планируется – сайт ENTSO-E

Импорт э/э из Беларуси на 18 ноября не планируется – сайт ENTSO-E

15:56 17.11.2021
Беларусь прекратит поставки электроэнергии в Украину с 18 ноября - Минэнерго

Беларусь прекратит поставки электроэнергии в Украину с 18 ноября - Минэнерго

22:47 13.11.2021
Петриковца уволили с должности руководителя "ГарПока" за непрофессионализм и причинение убытков предприятию – Кабмин

Петриковца уволили с должности руководителя "ГарПока" за непрофессионализм и причинение убытков предприятию – Кабмин

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украину прибыла первая партия импортного угля для нужд "Центрэнерго"

США тревожат действия Москвы в отношении Украины, риторика России - Блинкен

Импорт э/э из Беларуси на 21 ноября возобновляется в прежнем режиме

В Финляндии обсуждают вопрос о строительстве заграждений на границе с Россией

Делегация на Галифакском форуме ознакомит мировое сообщество с ситуацией в сфере безопасности в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на все поезда нового графика

В США полностью вакцинированы от COVID-19 более 196 млн человек

Замминистра обороны Петренко обсудил с коллегами из Германии и Нидерландов расширение сотрудничества Украины в рамках Политики безопасности и обороны ЕС

В Эстонии началось строительство временных заграждений на границе с Россией

Блинкен предупредил о нежелательности вмешательства ЧВК "Вагнер" и других внешних сил в дела Мали

Личный врач Саакашвили рекомендует направить его на длительную реабилитацию в гражданскую клинику

США тревожат действия Москвы в отношении Украины, риторика России - Блинкен

Саакашвили в военном госпитале в городе Гори начал принимать пищу - врач

Космический корабль Cygnus покинул МКС, отправился в автономный полет

Кулеба: Президент Болгарии своими опрометчивыми высказываниями нанес удар дружественным украинско-болгарским отношениям

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА