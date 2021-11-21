Десять населенных пунктов обесточены вследствие непогоды на Черкасщине

10 населенных пунктов в Черкасской области были обесточены вследствие непогоды, сообщает пресс-служба ГосЧС в Черкасской области.

"20 ноября в результате усложнения погодных условий (порыва ветра) и срабатывания систем защиты были отключены объекты электрических сетей и нарушено электроснабжение 10 населенных пунктов в Черкасском и Золотоношском районах (из них 4 частично)", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в субботу.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.