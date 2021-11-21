События

03:00 21.11.2021

В США полностью вакцинированы от COVID-19 более 196 млн человек

1 мин читать
В США полностью вакцинированы от COVID-19 более 196 млн человек

По распространенным данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на утро субботы в Соединенных Штатах полностью вакцинированы 196 млн 128 тыс. 496 человек.

Еще 229 млн 837 тыс. 421 человек получил первую из необходимых двух доз вакцины, а 34,5 млн была введена бустерная зона препаратов.

Медицинскими властями США одобрены к применению вакцины от COVID-19 Pfizer и Moderna, требующие введения двух доз, и одноразовая вакцина Johnson & Johnson.

Теги: #сша #процесс #вакцинация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:37 20.11.2021
Блинкен предупредил о нежелательности вмешательства ЧВК "Вагнер" и других внешних сил в дела Мали

Блинкен предупредил о нежелательности вмешательства ЧВК "Вагнер" и других внешних сил в дела Мали

20:18 20.11.2021
США тревожат действия Москвы в отношении Украины, риторика России - Блинкен

США тревожат действия Москвы в отношении Украины, риторика России - Блинкен

18:06 20.11.2021
Космический корабль Cygnus покинул МКС, отправился в автономный полет

Космический корабль Cygnus покинул МКС, отправился в автономный полет

17:37 20.11.2021
Ситуация с COVID-19 в Европе показывает, что нужно скорее привить еще миллионы людей в Великобритании - советник

Ситуация с COVID-19 в Европе показывает, что нужно скорее привить еще миллионы людей в Великобритании - советник

15:54 20.11.2021
В центре Вены проходит акция протеста недовольных новыми ограничениями, вводимыми из-за COVID-19

В центре Вены проходит акция протеста недовольных новыми ограничениями, вводимыми из-за COVID-19

10:09 20.11.2021
США хотят решить ядерную проблему Ирану дипломатически, но готовы рассмотреть и другие варианты действий

США хотят решить ядерную проблему Ирану дипломатически, но готовы рассмотреть и другие варианты действий

06:46 20.11.2021
Состояние здоровья Байдена позволяет ему выполнять обязанности президента США

Состояние здоровья Байдена позволяет ему выполнять обязанности президента США

05:46 20.11.2021
В Мариуполе вакцинированным пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста и выше, будут выдавать продуктовые корзины

В Мариуполе вакцинированным пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста и выше, будут выдавать продуктовые корзины

04:36 20.11.2021
Американская Astra предпримет очередную попытку запустить аппарат Космических сил США

Американская Astra предпримет очередную попытку запустить аппарат Космических сил США

03:32 20.11.2021
Американский сенатор предложил поправку к оборонному бюджету с санкциями против России в случае ее вторжения на Украину

Американский сенатор предложил поправку к оборонному бюджету с санкциями против России в случае ее вторжения на Украину

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украину прибыла первая партия импортного угля для нужд "Центрэнерго"

США тревожат действия Москвы в отношении Украины, риторика России - Блинкен

Импорт э/э из Беларуси на 21 ноября возобновляется в прежнем режиме

В Финляндии обсуждают вопрос о строительстве заграждений на границе с Россией

Делегация на Галифакском форуме ознакомит мировое сообщество с ситуацией в сфере безопасности в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Замминистра обороны Петренко обсудил с коллегами из Германии и Нидерландов расширение сотрудничества Украины в рамках Политики безопасности и обороны ЕС

В Эстонии началось строительство временных заграждений на границе с Россией

В Украину прибыла первая партия импортного угля для нужд "Центрэнерго"

Личный врач Саакашвили рекомендует направить его на длительную реабилитацию в гражданскую клинику

Импорт э/э из Беларуси на 21 ноября возобновляется в прежнем режиме

Саакашвили в военном госпитале в городе Гори начал принимать пищу - врач

Кулеба: Президент Болгарии своими опрометчивыми высказываниями нанес удар дружественным украинско-болгарским отношениям

Порошенко призвал предоставить Украине ПДЧ на саммите НАТО в июне 2022 года

В Финляндии обсуждают вопрос о строительстве заграждений на границе с Россией

"Режим тишины" соблюдается на Донбассе с начала суток

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА