Замминистра обороны Петренко обсудил с коллегами из Германии и Нидерландов расширение сотрудничества Украины в рамках Политики безопасности и обороны ЕС

Заместитель Министра обороны Украины по европейской интеграции Анатолий Петренко во время Галифакского Международного форума безопасности 19 ноября провел двустороннюю встречу с Парламентским государственным секретарем Федерального министерства внутренних дел, строительства и общества Федеративной Республики Германия Стефаном Майером и начальником штаба обороны ВС Королевства Нидерланды генералом Онно Эйхельсхаймом.

По информации пресс-служба Минобороны, стороны обсудили ситуации с безопасностью вокруг Украины, решения руководства государства и меры ВС Украины по сдерживанию российской гибридной агрессии.

Петренко и Майер обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Во время встречи с Эйхельсхаймом, стороны обсудили пути расширения сотрудничества Украины с НАТО и ЕС, направленных на реализацию стратегического курса государства на полноправное членство в указанных организациях, в частности, взносы Украины в совместные усилия по поддержанию мира и безопасности за счет участия в операциях под руководством НАТО и ЕС.

Отдельной темой диалога во время обоих встреч было обсуждение вопросов присоединения Украины в рамках Политики безопасности и обороны ЕС к проектам программы PESCO и участия представителей ВС Украины в военных операциях под руководством ЕС. Также были подняты аспекты оказания помощи Украине со стороны ЕС за счет ресурсов Фонда поддержки мира (European Peace Facility).