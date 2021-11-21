В Эстонии началось строительство временных заграждений на границе с Россией

В Эстонии в субботу начались работы по возведению временных заграждений на первых участках сухопутной границы с Россией в Нарве на северо-востоке страны, а также на берегах реки Пиуза (Piusa) на юго-востоке республики.

"Эстонско-российская граница на северо-востоке в основном перекрыта естественной водной преградой. Поэтому полиция и Силы обороны укрепляют единственный сухой участок здесь, в бывшем русле реки Нарвы, где риск незаконного пересечения границы наиболее высок", –рассказал журналистам начальник оперативного штаба Восточной префектуры Урмас Эльм (Urmas Elm).

В связи со строительными работами до 26 ноября в приграничных с Россией границей запрещены полеты самолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Пограничный департамент нанес на карту десять участков, где в общей сложности предстоит протянуть до 40 км заграждений в виде колючей проволоки.

Работы по возведению временных ограждения ведутся в ускоренном темпе в связи с миграционным кризисом на границе между Беларусью и Европейским союзом.

Посетившая в субботу возведение заграждений в Нарве премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas) заявила, что "пограничными заграждениями мы посылаем России сигнал, что Эстония защищает границы Эстонии, Европейского союза и НАТО".

По ее словам, "правда, у нашей границы, такой угрозы, как происходящее сейчас в Польше, Литве и Латвии нет, но, как вы видите, здесь и сейчас никакого забора как границы нет, а установка этих временных заграждений все же позволит предотвратить возможные угрозы. И это действует и как сдерживание".

По словам заместителя генерального директора департамента полиции и пограничной охраны Эгерта Беличева, "в настоящее время миграционное давление в Эстонии не усиливается, но если ситуация изменится, установка временных ограждений станет важным компонентом для предотвращения массового проникновения незаконной миграции и всей операции по защите границы".

К проведению работ правительство привлекло около 1 700 резервистов Сил обороны, призванных в среду на внезапные учения "Шит 2011".

В настоящее время на эстонской стороне обустроено около 25 км границы, ведутся работы на следующем участке протяженностью 39,5 км. Еще 40 км временных заграждений, которые предстоит возвести в ходе учебных сборов Сил обороны, позволят установить в общей сложности более 100 км физически обустроенной границы.

Общая длина эстонско-российской пограничной линии составляет 338 км, из которых 76 км проходят по реке Нарва и 127 км - по Чудскому озеру. Сухопутная граница длиной в 135 км проходит в основном по труднопроходимой местности и в лесных районах, где природа сама служит естественным заслоном для нарушителей, и потому реально построить необходимо пограничную инфраструктуру на протяжении 115 км.

Сухопутный участок предполагается обеспечить высокотехнологичным оборудованием, установить электронную охранную систему. На границе будут использоваться беспилотники, любое пересечение будет фиксироваться сенсорами. Кроме того, будет завершено и строительство забора высотой 2,5 м на протяжении около 90 км.

Согласно ранее утвержденному плану, строительство границы с Россией должно быть завершено к 2026 году.