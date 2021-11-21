21 ноября: Какой сегодня праздник

Сегодня, 21 ноября 2021 года в Украине празднуют День достоинства и свободы, день работников сельского хозяйства и день десантно-штурмовых войск ВСУ. В мире – день приветствий, день телевидения и день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В Боснии и Герцеговине отмечают день общего договора о мире, в Италии Мадонна делла Салюте (в память об освобождении от чумы в 17 веке), у православных - празднование Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, а у католиков - Введение во храм Пресвятой Богородицы.

21 ноября ежегодно Украина отмечает День Достоинства и Свободы

День Достоинства и Свободы отмечают ежегодно 21 ноября в честь начала этого дня двух революций: Оранжевой (2004) и Революции Достоинства (2013). Является преемником праздника Дня Свободы, который праздновался 22 ноября в честь Оранжевой революции в 2005—2011 годах, пока не был упразднен указом президента Виктора Януковича. 13 ноября 2014 Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в Украине 21 ноября празднуется День Достоинства и Свободы.

21 ноября в Украине отмечают День Десантно-штурмовых войск ВСУ.

В новейшей истории независимой Украины этот род войск был создан на базе воздушно-десантных и аэромобильных войск Украины. Будучи своеобразной армейской элитой, бойцы-десантники несут свою службу не только охраняя и защищая просторы своей родной страны, но и участвуют в различных международных миротворческих военных операциях, часто становясь защитой и опорой мирным гражданам непосредственно в зонах военных конфликтов и горячих точек, которые возникают в странах с нестабильной политической ситуацией.

День работников сельского хозяйства отмечается в Украине ежегодно в третье воскресенье ноября согласно Указу Президента №428/93 от 7 октября 1993 года.

Это профессиональный праздник работников сельского хозяйства, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, пищевой промышленности, заготовительных и обслуживающих предприятий и организаций агропромышленного комплекса.

Всемирный день телевидения

Всемирный день телевидения, отмечаемый ежегодно 21 ноября, был провозглашен Генассамблеей ООН в декабре 1996 года, в ознаменование даты проведения в ООН первого Всемирного телевизионного форума в 1996 году.

ООН учредила этот День, признавая возрастающее воздействие, которое оказывает телевидение на процессы принятия решений, привлекая внимание всего мира к конфликтам и угрозам миру и безопасности, а также его потенциальную роль в фокусировании внимания на других крупных проблемах, включая экономические и социальные вопросы.

Всемирный день приветствий

Всемирный день приветствий отмечается ежегодно 21 ноября - его учредили в 1973 году Брайан и Майкл Маккормак в ответ на войну Судного дня, вооруженный конфликт между Израилем и Египтом.

Всемирный день приветствий — это глобальная кампания по борьбе за мир. Каждый участник в этот день должен поздороваться как минимум с десятью людьми. Приветствуя других людей, участники стремятся донести до мировых лидеров необходимость решать проблемы и урегулировать конфликты путем коммуникации, а не при помощи оружия.

Всемирный день приветствий поддерживают люди по всему миру, среди них — 31 лауреат Нобелевской премии мира. За более чем сорок лет существования праздника его стали отмечать в 180 странах.

День без музыки

День без музыки – неофициальная кампания, инициатором которой был музыкант и музыкальный продюсер Билл Драммонд. Ее задача — привлечь внимание к проблеме обесценивания музыки как формы искусства из-за ее бездумного использования в современном обществе.

Дата 21 ноября была выбрана потому, что на следующий день католическая церковь отмечает память святой мученицы Цецилии Римской, являющейся покровительницей церковной музыки. Таким образом, День без музыки — это своего рода пост перед праздником.

В этот день радиостанции, принимающие участие в кампании, в течение 24 часов не транслируют музыку, в том числе джинглы. Отказываются от трансляции музыки и некоторые магазины, кафе и т. п. А во всех кинотеатрах города Линц в Австрии 21 ноября показывают фильмы без саундтреков.

Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных

В этот день отмечают церковный праздник - Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в который чествуют ангелов и архангелов. Праздник был установлен в 4 веке Лаодикийским собором. Выбор даты связан с нумерологией: ноябрь - девятый месяц от начала года (которое в древности отмечалось в марте), что символизирует девять ангельских чинов. Восьмое число (по Юлианскому календарю) месяца - указание на "день осмый", в который должен произойти Собор всех сил Небесных во время Страшного суда.

Еще сегодня празднуют: день светящихся окошек, день начинки, день пряника и день ложного признания.

Именины: Михаил, Гавриил, Марфа, Альберт