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21:44 20.11.2021

В Украину прибыла первая партия импортного угля для нужд "Центрэнерго"

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В Украину прибыла первая партия импортного угля для нужд "Центрэнерго"

В Украину прибыл первый из семи законтрактованных компанией ДТЭК кораблей с 60,5 тыс. тонн угля, сообщило "ДТЭК Энерго".

"Судно класса "Панамакс" причалило в порт "Южный" и предназначено для потребностей государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго". Объем первой поставки составил 60,5 тыс. тонн", – сообщила ДТЭК Энерго на сайте в субботу вечером.

Согласно сообщению, на сегодня ДТЭК договорился с международными поставщиками об импорте 7 судовых партий с углем, из которых 5 поставок с углем из США и 2 – из Колумбии.

Объем каждой партии составляет от 40 до 75 тыс. тонн, в итоге суммарный объем поставок – почти 470 тыс. тонн, уточнили в ДТЭК Энерго.

По ее данным, ожидается, что все партии прибудут в Украину на протяжении ноября 2021 года – января 2022 года. Ближайшая поставка намечена на конец ноября, четыре – в декабре и одна – в январе.

"Все они предназначены для потребностей ТЭС ДТЭК Энерго", – уточнили в компании.

Кроме поставок угля морем, ДТЭК ожидает уголь из Польши, с которой подписано два соглашения на 340 тыс. тонн энергетического угля, также в сентябре-октябре компания импортировала уголь из Казахстана.

Общий объем уже законтрактованного угля из Польши, США и Казахстана составил около 0,9 млн тонн, в сентябре-октябре всего было импортировано свыше 356 тыс. тонн угля, резюмировали в ДТЭК Энерго.

Там также указали, что ведут переговоры о дополнительных объемах импортного топлива.

При этом в ДТЭК Энерго отметили, что импорт является временной мерой, направленной на покрытие дефицита ресурса, а приоритетом остается использование угля украинской добычи.

В компании добавили, что на протяжении января-октября на шахтах ДТЭК Энерго добыто 13,7 млн тонн угля марки "Г" и введено в работу 23 новых лавы, всего планируется довести уровень добычи по году до 17 млн тонн газового угля.

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал прибытие в Украину 7 кораблей "панамакс", в связи с чем, по его словам, не ожидается дефицита электроэнергии и ограничения ее потребления.

Теги: #электроэнергия #уголь #энергетика
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