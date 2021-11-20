Саакашвили в военном госпитале в городе Гори начал принимать пищу - врач

Врачи созданного министерством юстиции Грузии консилиума, осмотревшие в субботу бывшего президента Михаила Саакашвили в военном госпитале в городе Гори, заявляют, что его состояние стабильное, он начал принимать пищу.

"Саакашвили начал принимать пищу по специально разработанной схеме. В настоящее время его состояние улучшилось. Составлен протокол дальнейшего восстановления после длительной голодовки, который согласован с лечащими врачами. Что касается неврологического статуса пациента, то по сравнению со вчерашним днем отмечается позитивная динамика, хотя определенные изменения остаются", - сказал член консилиума врач Александр Цискаридзе.

Он отметил, что пока со здоровьем Саакашвили сняты не все проблемы.

Саакашвили в ночь на субботу был перевезен из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь города Гори с поставленным властями условием, что он прекратит голодовку и начнет восстановительное лечение.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.