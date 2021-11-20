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17:20 20.11.2021

В Финляндии обсуждают вопрос о строительстве заграждений на границе с Россией

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В Финляндии обсуждают вопрос о строительстве заграждений на границе с Россией

В Финляндии политики и общественность обсуждают вопрос о строительстве на границе с Россией заграждений, которые не позволили бы мигрантам пересекать рубежи государства вне контрольно-пропускных пунктов.

"Тема всплыла, когда бывший министр внутренних дел, депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен (Kai Mukkanen) в интервью изданию Demokraatti выразил пожелание, чтобы правительство рассмотрело вопрос о строительстве заграждений на восточной границе", - сообщает в субботу портал телерадиовещания Yle.

Политик сослался на то, что аналогичные заборы в этом году начали строить в Польше, Литве и Эстонии после того, как в ЕС из Беларуси стали проникать нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока.

Вопросом о строительстве забора задались недавно журналисты издания Iltalehti. Опрошенные ими специалисты строительной сферы сочли идею смехотворной и неосуществимой ввиду отсутствия на границе необходимой инфраструктуры, в том числе дорог, отмечает портал.

Заместитель командующего Погранслужбой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари (Jukka Lukkari) в интервью Yle тоже выразил мнение, что строительство забора на границе нецелесообразно. В то же время он считает, что возведение ограждений может быть оправдано вблизи погранпунктов. Но он подчеркивает, что речь идет о политическом решении.

Портал отмечает, что вопрос о строительстве заграждений правительство рассматривало и несколько лет назад, когда была актуальной проблема африканской чумы свиней и в Финляндии не хотели, чтобы на территорию страны заходили кабаны из России и распространяли смертельную для животных болезнь.

Теперь этот вопрос снова поднимают, но уже в связи с миграционным кризисом.

Теги: #россия #граница #финляндия #заграждение
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