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15:27 20.11.2021

Госпогранслужба получила два вертолета Н-125 компании Airbus Helicopters

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Госпогранслужба получила два вертолета Н-125 компании Airbus Helicopters

В субботу, 20 ноября, в Киев прибыли два вертолета Н-125 французского производства компании Airbus Helicopters, которыми укомплектуют авиационные подразделения Государственной пограничной службы Украины на границе с Беларусью.

"Государственная пограничная служба Украины с января 2020 года уже получала два вертолета типа Н-125. Новые прибывшие сегодня машины лучше укомплектованы. Они оснащены спутниковыми передатчиками, громкоговорителями, системами цифровой связи, специализированными авиационными прожекторами, камерами с высоким разрешением Flir, электрическими лебедками и аварийным плавучим снаряжением", - сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров отметил, что видео с камер вертолетов может передаваться напрямую в наземный командный пункт.

"Это мощное усиление Госпогранслужбы, а безопасность границ – на сегодняшний день является для МВД одним из основных приоритетов", - подчеркнул он.

Отмечается, что опыт полученных первых двух легких вертолетов в 2020 году показал экономичность и эффективность их применения в целях охраны государственной границы (общий налет первых двух машин составляет около 900 часов).

Н-125 – это одни из лучших машин в своем классе. В 2005 году вертолет такой модификации побил мировой рекорд и совершил посадку на горе Эверест на уровне 8 тысяч 850 метров над уровнем моря.

Как сообщалось, в рамках Межправительственного соглашения между Украиной и Францией предусматривается получение для единой системы авиационной безопасности и защиты МВД 55 вертолетов производства компании Airbus.

Ожидается, что к концу 2021-го Украина получит в общей сложности 22 вертолета для нужд всех служб МВД.

Теги: #вертолеты #госпогранслужба
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