Общество должно получить ответы на шокирующую информацию о "вагнергейте" - Кличко

Общество должно получить ответы после обнародования фактов по срыву операции задержания 33 бойцов ЧВК "Вагнер", заявил лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко

"Действительно шокирующая информация о "вагнергейте" в программе у Савика Шустера… И общество должно получить ответы на утверждения и прозвучавшие в эфире вопросы. Честные ответы, как бы сложно это ни было. Потому что речь идет о государственной безопасности нашей страны", - написал Кличко в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер", которые "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер": они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где "вагнеровцев" должны были задержать.

17 ноября 2021 года был опубликован отчет компании "Bellingcat", проводившей собственное расследование провала операции по захвату членов ЧВК "Вагнер" в июле 2020 года. Согласно отчету, подготовленный Главным управлением разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) план операции по задержанию группы наемников, подозреваемых в участии в боевых действиях на Донбассе, был одобрен политическим руководством Украины в июле 2020 года.

19 ноября 2021 начальник Главного управления разведки Министерства обороны (2016 – 2020 гг) Василий Бурба заявил, что команду перенести операцию захвата т.н. "вагнеровцев" в июле 2020 года дал президент Украины, о чем ему сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Бурба рассказал, что 23 июля 2020 года в ходе встречи с главой Офиса президента Андреем Ермаком он получил указание перенести операцию. "Я получил указание о переносе финального этапа. Я получил ответ, что это команда президента. Письменного указания не было" - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".