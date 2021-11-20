В Одессе правоохранители предотвратили заказное убийство предпринимателя

Правоохранители в Одессе провели спецоперацию, в результате которой предотвратили заказное убийство предпринимателя, а также задержали исполнителя и других причастных к преступлению, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Мужчину, деятельность которого связана с рынком продукции водных биоресурсов, за 100 тыс. грн пытался убрать конкурент. Для реализации преступного намерения правонарушитель обратился за помощью к так называемому криминальному авторитету, который находится в исправительной колонии за похищение человека, вымогательство и разбойные нападения. Тот, используя свои связи на свободе, подобрал киллера и посредника, непосредственно занимавшегося организацией преступления. Оба – неоднократно судимы за тяжкие преступления", - указывается в сообщении.

Правоохранители установили, где, когда и каким образом злоумышленники запланировали убийство бизнесмена, и предупредили его. Как только исполнитель преступления приехал на рынок, где работал потерпевший, правоохранители задержали его.

"В ходе спецоперации, проводимой при силовой поддержке батальона полиции особого назначения ГУНП в Одесской области, одновременно были задержаны и другие лица, причастные к правонарушению. В домах, камере содержания и принадлежащих им транспортных средствах провели санкционированные мероприятия, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители, черновые записи, одежда и другие вещественные доказательства их причастности к организации убийства предпринимателя, а также оружие, гранату и наркотики", - сообщают в полиции.

Действия злоумышленников квалифицированы как покушение на убийство, совершенное на заказ по предварительному сговору (ч.2 ст.15, п.п.11 и 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины). Фигуранты задержаны, им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Также в ходе досудебного расследования будет решен вопрос о привлечении злоумышленников к ответственности за незаконное обращение с оружием и хранение наркотиков.