События

13:58 20.11.2021

В Одессе правоохранители предотвратили заказное убийство предпринимателя

2 мин читать
В Одессе правоохранители предотвратили заказное убийство предпринимателя

Правоохранители в Одессе провели спецоперацию, в результате которой предотвратили заказное убийство предпринимателя, а также задержали исполнителя и других причастных к преступлению, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Мужчину, деятельность которого связана с рынком продукции водных биоресурсов, за 100 тыс. грн пытался убрать конкурент. Для реализации преступного намерения правонарушитель обратился за помощью к так называемому криминальному авторитету, который находится в исправительной колонии за похищение человека, вымогательство и разбойные нападения. Тот, используя свои связи на свободе, подобрал киллера и посредника, непосредственно занимавшегося организацией преступления. Оба – неоднократно судимы за тяжкие преступления", - указывается в сообщении.

Правоохранители установили, где, когда и каким образом злоумышленники запланировали убийство бизнесмена, и предупредили его. Как только исполнитель преступления приехал на рынок, где работал потерпевший, правоохранители задержали его.

"В ходе спецоперации, проводимой при силовой поддержке батальона полиции особого назначения ГУНП в Одесской области, одновременно были задержаны и другие лица, причастные к правонарушению. В домах, камере содержания и принадлежащих им транспортных средствах провели санкционированные мероприятия, в ходе которых изъяты мобильные телефоны, флеш-накопители, черновые записи, одежда и другие вещественные доказательства их причастности к организации убийства предпринимателя, а также оружие, гранату и наркотики", - сообщают в полиции.

Действия злоумышленников квалифицированы как покушение на убийство, совершенное на заказ по предварительному сговору (ч.2 ст.15, п.п.11 и 12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины). Фигуранты задержаны, им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Также в ходе досудебного расследования будет решен вопрос о привлечении злоумышленников к ответственности за незаконное обращение с оружием и хранение наркотиков.

Теги: #предупреждение #одесса #убийство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:26 19.11.2021
В Киеве задержали вероятного убийцу мужчины, части тела которого были найдены накануне в мусорном баке

В Киеве задержали вероятного убийцу мужчины, части тела которого были найдены накануне в мусорном баке

18:42 18.11.2021
Глава МВД: задержаны люди, планировавшие покушение на министра агрополитики Лещенко

Глава МВД: задержаны люди, планировавшие покушение на министра агрополитики Лещенко

08:55 18.11.2021
В результате стрельбы в Николаеве погиб один мужчина, второй ранен

В результате стрельбы в Николаеве погиб один мужчина, второй ранен

16:47 17.11.2021
В Луганской области задержали подозреваемого в убийстве полицейского

В Луганской области задержали подозреваемого в убийстве полицейского

12:49 16.11.2021
В Луганской области убит патрульный полицейский, его табельное оружие похищено - полиция

В Луганской области убит патрульный полицейский, его табельное оружие похищено - полиция

17:55 12.11.2021
В Макеевской колонии от ножевых ранений скончался украинский пленный Руслан Макарец, незаконно осужденный за "шпионаж" - омбудсмен

В Макеевской колонии от ножевых ранений скончался украинский пленный Руслан Макарец, незаконно осужденный за "шпионаж" - омбудсмен

22:32 10.11.2021
В Одессе минировали аэропорт, полиция ищет взрывчатку

В Одессе минировали аэропорт, полиция ищет взрывчатку

09:43 10.11.2021
Погибших и пострадавших вследствие пожара в ночном клубе в Одессе нет

Погибших и пострадавших вследствие пожара в ночном клубе в Одессе нет

01:22 10.11.2021
На пляже "Дельфин" в Одессе горит ночной клуб TrueMan

На пляже "Дельфин" в Одессе горит ночной клуб TrueMan

00:24 08.11.2021
Миссия ООН в Афганистане призвала талибов расследовать убийство правозащитников

Миссия ООН в Афганистане призвала талибов расследовать убийство правозащитников

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Карпатах на северных склонах намело около 1 м снега

В ВСУ вместо советников на общественных началах будут действовать общественные экспертные группы

Российские наемники на Донбассе не пропустили патруль СММ ОБСЕ в Старомихайловку и угрожали сбить беспилотник

В Украине за сутки выявили 18 250 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 21 979 человек, 664 умерло

На Донбассе вследствие 17 обстрелов российских наемников погиб украинский военный

ПОСЛЕДНЕЕ

В Карпатах на северных склонах намело около 1 м снега

В ВСУ вместо советников на общественных началах будут действовать общественные экспертные группы

Общество должно получить ответы на шокирующую информацию о "вагнергейте" - Кличко

Украинские пограничники задержали четверых нелегалов из Вьетнама

Погода в Украине в ближайшие дни существенно не изменится

В центре Львова водитель маршрутки сбил двух женщин, одна погибла

Открытие военного центра ЕС в Украине соответствует общей политике безопасности демократического мира – глава ГУР

США хотят решить ядерную проблему Ирану дипломатически, но готовы рассмотреть и другие варианты действий

Российские наемники на Донбассе не пропустили патруль СММ ОБСЕ в Старомихайловку и угрожали сбить беспилотник

В Киеве днем 20 ноября ожидается сильный ветер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА